Глебов: «Зенит» ударил шесть раз – пять забил»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о разгромном поражении от петербургского «Зенита» в гостевом матче третьего тура чемпионата России. «Жёлто-синие» проиграли со счетом 0:5 на «Газпром Арене».
«Что случилось с «Ростовом»? Ну что случилось, «Зенит» просто все реализовал. Шесть раз ударили - пять забили. «Зенит» забил все, что у них было. Вот и все», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что тремя голами в составе «Зенита» отметился Максим Глушенков. Еще по мячу забили Матео Кассьерра и Педро.
Питерцы лидируют в таблице РПЛ, а «Ростов» занимает шестое место.
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