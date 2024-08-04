Аджоев назвал главного конкурента «Зенита» в России

Экс спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев назвал команду, которая может составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Динамо» - добротная команда с хорошим тренером. Сейчас «Зенит» сильнее, но «Динамо» показывает хорошую игру, и в команде есть сильные игроки. Основной конкурент для «Зенита» - «Динамо», - передает слова Аджоева в Metaratings.ru.

Напомним, что в последнем матче «Динамо» на выезде победило тольяттинский «Акрон» со счетом 2:0. После трех туров «бело-голубые» набрали девять баллов и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.