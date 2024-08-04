Глушаков отреагировал на фееричный старт «Зенита»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков после гостевой победы над казанским «Рубином» (3:2) прокомментировал фееричный старт петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Старт «‎Зенита»‎? У них хороший состав, они хорошо вошли. У любых команд бывают падения», - передает слова опытного полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что петербургский клуб стартовал с трех крупных побед в чемпионате. Подопечные Сергея Семака забили 13 мячей и не пропустили ни одного. «Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущее вторым московское «Динамо» по дополнительным показателям.