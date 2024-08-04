Глушенков двумя словами высказался о разгроме «Ростова»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков опубликовал пост после разгромной победы над «Ростовом» в матче третьего тура чемпионата России.

«Изи катка», - написал российский футболист в социальных сетях.

Напомним, что домашний поединок завершился крупной победой «Зенита» со счетом 5:0. Глушенков отметился тремя забитыми мячами.

После трех проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице. Стоит отметить, что на счету Глушенкова шесть забитых мячей и одна результативная передача в трех встречах Премьер-лиги сезона-2024/2025.