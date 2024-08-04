Ташуев назвал стоимость звезды «Зенита» Глушенкова

«Глушенков на виду у европейских клубов - это однозначно, за ним будут следить. Его ценник сейчас высоко поднялся. «Зенит» просто так Максима не отдаст. За Глушенкова стоит просить от € 30 млн», - передает слова специалиста «РБ Спорт».