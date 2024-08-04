Ташуев назвал стоимость звезды «Зенита» Глушенкова

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал игру полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.
«Глушенков на виду у европейских клубов - это однозначно, за ним будут следить. Его ценник сейчас высоко поднялся. «Зенит» просто так Максима не отдаст. За Глушенкова стоит просить от € 30 млн», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что Глушенков перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива» этим летом. В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летий футболист провел три поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.
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