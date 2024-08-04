​Булыкин: «Зенит» не оставил шансов «Ростову»

В российском чемпионате проходит третий тур, лидер турнирной таблицы и действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы, питерский «Зенит», забил пять безответных мячей «Ростову». Игра чемпиона страны впечатлила Дмитрия Булыкина, бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России прокомментировал события прошедшего матча.

- «Зенит» не оставил им шансов. С таким «Зенитом» играть очень тяжело. Всем командам нижней половины таблицы нужно быть готовыми, что такой счет возможен и в матчах с ними, - цитирует слова Булыкина «РБ Спорт».

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо».