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​Лепёхин: «Зенит» доминирует уже не первый год

04 Августа 2024 • 02:57 Комментировать

Питерский «Зенит» выдал лучший старт в истории чемпионатов России, команда выиграла все три матча с разницей мячей в плюс тринадцать голов. Бывший футболист клуба Константин Лепёхин, однако, не удивлён таким стартом. Он напомнил, что клуб доминирует в российском футболе уже далеко не первый год.

- Удивляться нечему, если честно. «Зенит» доминирует уже не первый год. Вспомните прошлый сезон, когда словно какой-то сенсацией были новости, когда команда теряла очки. Но все мы помним, чем это закончилось, - цитирует слова Лепёхина «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с московским «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
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