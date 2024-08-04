​Лепёхин: «Зенит» доминирует уже не первый год

Питерский «Зенит» выдал лучший старт в истории чемпионатов России, команда выиграла все три матча с разницей мячей в плюс тринадцать голов. Бывший футболист клуба Константин Лепёхин, однако, не удивлён таким стартом. Он напомнил, что клуб доминирует в российском футболе уже далеко не первый год.

- Удивляться нечему, если честно. «Зенит» доминирует уже не первый год. Вспомните прошлый сезон, когда словно какой-то сенсацией были новости, когда команда теряла очки. Но все мы помним, чем это закончилось, - цитирует слова Лепёхина «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с московским «Динамо».