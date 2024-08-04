​Кассьерра: «Рады, что выиграли крупно»

В российском чемпионате проходит третий тур, лидер турнирной таблицы и действующий чемпион страны и лидер турнирной таблицы, питерский «Зенит», забил пять безответных мячей «Ростову». Нападающий питерского гранда российского футбола Матео Кассьерра прокомментировал события игры, он доволен, что команда вновь выиграла с крупным счётом.

- В минувшем сезоне заключительная игра с «Ростовом» была очень трудной. Тогда мы завоевали титул. К счастью, мы быстро реализовали моменты. Это помогло склонить игру в нашу пользу. Рады, что добились крупной победы, - цитирует слова Кассьерры «РБ Спорт».

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским «Динамо».