Караваев не считает лёгкой победу над «Ростовом»

В российском футболе стартовал третий тур, питерский «Зенит» подтвердил свою великолепную форму старта сезона, забив пять мячей не самому слабому сопернику - «Ростову». Но защитник питерского клуба Вячеслав Караваев не считает эту победу лёгкой. Он прокомментировал события прошедшего матча.

- Не сказать, что легкая победа. По счету уверенная, да. Но все равно «Ростов» хорошо играет и хорошо прессингует, и доставил нам немало неприятностей, - цитирует Караваева «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата «Зениту» предстоит сыграть с московским «Динамо», это случится десятого августа.