​Лепёхин пророчит Глушенкову 30 голов в сезоне

Результативность Максима Глушенкова на старте сезона впечатляет бывшего игрока «Зенита» Константина Лепёхина, и теперь он прочит тому тридцать голов за сезон. По его мнению, в таком случае на Глушенкова могут обратить внимание зарубежные клубы.

- Было бы замечательно, если бы он забил около тридцати мячей в РПЛ за сезон и доказал, что россиянин может показывать футбол высочайшего качества. Чтобы тебя позвали в серьезную команду, нужно на таком уровне провести весь сезон, - цитирует слова Лепёхина «РБ Спорт».

Пока что на счету Глушенкова уже восемь забитых мячей в пяти проведённых официальных матчах за «Зенит».