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​Колосков не ожидал такого успешного старта от «Динамо»

04 Августа 2024 • 00:03 Комментировать
Акрон
0:2
Динамо Москва

В российском футболе стартовал третий тур, московское «Динамо» сыграло в Тольятти с местным «Акроном» и выиграло со счётом 2:0. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал успешный дебют бело-голубых, он признался, что удивлён таким успешным началом.

- Честно говоря, неожиданно. Неожиданно, но приятно. В отсутствие группы футболистов основного состава, без хороших игроков на скамейке, то, что «Динамо» сейчас находится в группе лидеров РПЛ это большая удача, - цитирует слова Колоскова Vprognoze.ru.

В следующем туре чемпионата «Динамо» предстоит сыграть с питерским «Зенитом».


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков

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