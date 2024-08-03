Артига: «Нельзя такие ошибки впредь допускать в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Первая победа после возращения клуба в РПЛ. Если вспоминать игру, то достаточно тяжелым первый тайм для вашей команды получился. На ваш взгляд, почему?

- На самом деле могу сказать, что мы допустили очень много ошибок, в том числе и нелепых, глупых. Тем не менее, мы сделали всё, чтобы оппонент забил гол. Он как бы воспользовался возможностью и забил гол.

- Какой секретный рецепт вы рассказали своей команде, после чего игра так преобразилась?

- В Премьер-лиге нельзя допускать тех ошибок, что мы совершили в первом тайме. Мы зашли в раздевалку, сделали определенные корректировки, вследствие чего сохраняли больше мяч во втором тайме. У нас получилось перевернуть ситуацию таким образом. Согласен и еще раз говорю, что нельзя такие ошибки впредь допускать в РПЛ.

- Как себя проявили новички Гогуа, Фернандес, Фаринья и Бакаев? Фаринья вообще гол забил в своем первом матче. Гогуа ошибся во втором мяче.

- Гогуа, да, ошибся, но тем не менее, были игроки, которые отметились в лучшую сторону. В целом я доволен игрой всех футболистов. Да, были ошибки, но Фаринья, например, впервые играл за наш клуб и уже забил гол. Он дебютировал в этом матче. Что касается Фернандеса, он вообще приехал из Испании, его последний матч был в мае. Он долго не играл и сегодня зашел в игру, показав себя самым лучшим образом. Конечно же, Бакаев показал свои лучшие качества с первой игры.

- Во время пенальти вы уходили в подтрибунное помещение. Насколько для вас это событие волнительно?

- Это вообще отдельная история с пенальти. У меня какая-то серия неудач с этими 11-метровыми. В Барселоне, где я работал, спустя 20 лет работы у нас были моменты, когда мы один раз выиграли. Там проходит турнир каждое лето, и у меня там была первая победа в серии пенальти. Сейчас я тоже немного запереживал в том моменте. Тем не менее, мы справились.