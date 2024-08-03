Рахимов объяснил падение на четвереньки по ходу матча с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Тяжелое поражение для вашей команды, совершенно разные таймы в исполнении двух команд. В первом - во многом соперника превосходили, затем пропустили в начале второго тайма. Не ожидали такой настойчивости от «Химок»?

- Нет, я не то, что не ожидал такой настойчивости от «Химок». Вы правы в том, что два разных тайма. Первый тайм был просто под стопроцентным контролем, было столько моментов, нужно было их просто реализовывать, но мы, к сожалению, повели только 1:0. А второй тайм? В перерыве попросил команду не ломать свою игру. Но я уже и до этого говорил, что определенного запаса прочности нам все равно не хватает. Нет уверенности, что мы 90 минут будем проводить на одном уровне, что у нас возможна какая-то ротация и усиление игры, к сожалению, у нас пока этого нет. Такие игры случаются, просто мы стали проигрывать борьбу, стали терять моменты, которые были. И забили нам достаточно простые мячи, которые, наверное, может быть, в других играх и не залетели бы, но, к сожалению, первый гол и потом только мы вышли вперед, с углового розыгрыша нам забивают, когда остались у дальней штанги и не вышли. Всё очень просто было слишком. Но это тот самый запас прочности, такие игры случаются. Их надо уметь пережить и держать определенный этот удар. Но требования, конечно же, нужно усиливать.

- Если говорить именно про первые 45 и вторые 45, они совершенно разные. С чем связан такой разворот в игре?

- Еще раз говорю о том, что мы перестали доигрывать эпизоды, перестали держать эту борьбу. Очень много мячей проигрывали, потому что любая игра в стенку и в зонах, где в принципе нет простора, соперник держит этот мяч без навязывания ему борьбы, это не очень хорошо. А в те моменты, когда мы навязывали борьбу и выигрывали мяч, мы достаточно быстро его теряли, это тот самый технический брак. Это та самая надежность и запас той самой прочности. Если его не хватает, обычно такое и происходит.

- Соперник во многом благодаря заменам изменил ход игры и забил два мяча. Как Иванов, Чумич и Безруков должны были изменить ход игры у «Рубина»?

- Судя по ситуации, сейчас говорить о том, что они должны были все изменить, я считаю, неправильно. Еще раз, здесь я говорю в общем, а не говорю отдельно об игроках, о том, как у нас всё складывается. Надо понимать, что все соперники, даже те, которые вышли, а мы видим, «Химки» большое количество приобретений сделали, естественно, борьба будет тяжелая. Мы должны думать о том, как нам запас прочности увеличить.

- Эмоциональный матч именно для вас. В первом тайме даже на четвереньки упали. Настолько сильно переживаете каждый матч?

- Просто это был третий или четвертый момент, который был не реализован. Два раза попадаем в штангу, естественно, хотелось, чтобы такое преимущество заканчивалось не в один гол.