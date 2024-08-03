Глушенков ответил, в чём ему нужно прибавить

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поделился комментарием о том, в чём ему необходимо добавить.

«Еще больше забивать и отдавать, чтобы команда побеждала в каждом матче. Помогать команде», — цитирует Глушенкова пресс-служба «сине-бело-голубых».

Сегодня, 3 августа, «Зенит» разгромил на своем поле «Ростов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Игра между командами завершилась со счетом 5:0. Три мяча записал в свой актив Глушенков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака примут московское «Динамо». Поединок пройдет 10 августа, начало — в 17:30 по мск.