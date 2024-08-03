Хосонов: «Зашли в раздевалку, поговорили между собой, и мы увидели во втором тайме, какой должна быть команда»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Химки» Хетаг Хосонов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Это ваша первая награда?

- Да, моя первая награда, спасибо большое тому, кто меня выбрал.

- Второй тайм великолепный с точки зрения зрелищности. Три забитых мяча, дважды соперник убегал, а вы догоняли, а потом уже вышли вперед, забив третий мяч с пенальти. Как оцените в целом игру своей команды?

- Я скажу так: в первом тайме очень плохо играли, по моему мнению, зашли в раздевалку, поговорили между собой, и мы увидели во втором тайме, какой должна быть команда. Показали это. Если так будем играть, будет все хорошо у нас. Все молодцы пацаны, это тоже их заслуга, эта награда.

- Как вы считаете, в чем вы лучше остальных?

- Ни в чем, все у нас в команде сильные, все равны, спасибо им тоже за эту награду. Это наша общая награда.

- Было ли какое-то действие, которое прямо очень сильно понравилось?

- Не знаю, то, что 3:2 выиграли, вот это понравилось.

- Теперь точно планку снижать нельзя?

- Нельзя. Только так, только вперед.