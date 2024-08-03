Новичок «Спартака» Маркиньос: «Надеюсь, мы сможем достичь всех поставленных целей»

Вингер «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам «народной команды».

Бразильский футболист признался, что очень счастлив оказаться в «Спартаке».

— Надеюсь, в этом сезоне мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, все обязательно будет хорошо, и мы все будем счастливы. Только вперед, «Спартак»! — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «красно-белых».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка в двух турах. Следующим соперником команды Деяна Станковича станут «Крылья Советов». Матч пройдет 5 августа, начало — в 20:00 по мск.