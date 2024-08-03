Маркиньос: «Черчесов очень помог мне развиться как игроку»

Бразильский новичок «Спартака» Маркиньос вспомнил период работы в «Ференцвароше» со Станиславом Черчесовым.

«Это заслуженный тренер, он много лет руководил сборной России. Черчесов тоже очень помог мне развиться как игроку. Много с меня требовал, но мне это нравилось», — цитирует Маркиньоса пресс-служба «красно-белых».

3 августа «Спартак» объявил о переходе 24-летнего игрока из венгерского «Ференцвароша». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

В понедельник, 5 августа, «Спартак» примет «Крылья Советов». Начало матча третьего тура чемпионата России запланировано на 20:00 по мск.