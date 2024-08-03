Пономарёв: «Чалов высокого мнения о себе»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трансфере форварда Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

Пономарёв заявил, что не верит в успех Чалова в ПАОКе, ведь игрок уже был в слабом чемпионате Швейцарии, где никого не заинтересовал.

— Пусть попробует себя, а то он высокого о себе мнения. В ЦСКА он требовал повышения зарплаты, хотя сам не соответствует этому. «Армейцы» правильно сделали, что продали его», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

26-летний российский нападающий подписал трудовой договор с ПАОКом до середины 2027 года. Покупка Чалова обошлась грекам в три миллиона евро.