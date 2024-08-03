Из-за них могли проиграть и «Химки», и «Рубин»: четыре худших игрока матча в Казани

Ставим оценки за матч РПЛ

По лучшим персоналиям всё понятно: Мирлинд Даку давил всех и обострял, Вада создавал, Иву – разрушал. «Стандартные» лидеры казанского «Рубина» провели хороший матч. У волевых «Химок» с положительной стороны выделялись Заболотный, Хосонов и Лукас Вера.

А кто провалил игру? Давайте разбираться. Пройдёмся по худшим персоналиям отчётного матча РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «ХИМКИ»

РЕЗИУАН МИРЗОВ – 4,0. «Рубин» большую часть матча играл с преимуществом, а гости весь первый тайм – без левого фланга. Неожиданно выпал из игры Мирзов, который против «Динамо» из Махачкалы два пенальти за тайм зарабатывал.

А тут просто ужас в созидании – ни одного острого прохода, шесть потерь, восемь точных передач назад и справедливая замена в перерыве.

ОРИНЬО – 4,0. Завершим с «Химками» и их левым флангом. Ну ничего не получалось в этой зоне – Мирзов молчал, а Ориньо ещё и привозил. Ударил по ногам Ваду, придумав пенальти, потом ещё дважды попался на дриблинг.

А самое главное, Ориньо проиграл 10 единоборств из 13. Статистика слабая даже для крайнего защитника.

ЕВГЕНИЙ СТАВЕР – 4,0. Рахимов решил «воспитать» Нигматуллина скамейкой запасных, а кажется, только добавил Артуру уверенности. Евгений Ставер пропустил трижды за три удара в створ ворот, ни разу не спас и действовал на последнем рубеже нервозно, что передавалось защитникам.

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Ещё Ставер удивительно плохо выбивал мяч, только две длинные передачи из восьми достигли адресата.

ИГОР ВУЯЧИЧ – 3,5. Тут мог быть любой центральный защитник из трио «Рубина», но Вуячич приговорил себя решающим пенальти. Именно из-за его игры рукой казанцы остались без набранных очков, именно его весь матч двигал Заболотный.

Антон вообще шикарно разобрался с каждым оппонентом, конкретно черногорца переиграв трижды. Центр обороны Рахимова сегодня был очень плюшевым и медленным.