Новичок «Спартака» Маркиньос: Станкович повлиял на моё решение

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче. Ранее оба были в венгерском «Ференцвароше».

Бразилец признался, что фактор Станковича повлиял на принятие решения.

«Станкович — отличный тренер, очень его уважаю. Он сильно помог мне в «Ференцвароше», благодаря нему я здорово прибавил в технике», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт «красно-белых».

Игрок добавил, что Станкович лично позвонил по телефону, и они обсудили все вопросы.

3 августа стало известно, что Маркиньос подписал контракт со «Спартаком» на три года. По данным СМИ, трансфер бразильца обошелся московскому клубу в пять миллионов евро.