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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пять голов, два пенальти, волевая победа: «Рубин» и «Химки» выдали очень событийный матч

03 Августа 2024 • 21:58 Комментировать
Рубин
2:3
Химки
окончен

«Рубин» и «Химки» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 3 августа на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин2:3Химки
(1:0) Даку Мирлинд45'  
  50'Хосонов Хетаг (1:1)
(2:1) Юкич Александар65'  
  67'Фаринья Эдгардо (2:2)
  84'Вера Лукас Габриэль (2:3)
Ставер ЕвгенийГрицаенко АлексейАшурматов РустамВуячич ИгорРожков ИльяКабутов Дмитрий 73' (Чумич Никола ( 73') Зотов Александр 73' (Иванов Олег ( 73') Иву УгучуквуВада Валентин 57' (Безруков Руслан ( 57') Юкич АлександарДаку Мирлинд
Запасные: Йочич БогданАпшацев МаратЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурТахери КасраКузнецов ДаниилВасильев Никита АлексеевичЕжов ИльяТесленко Егор
Обухов ИгорьАнджелкович Неманья  33' 46' (Фаринья Эдгардо ( 46'  70') Филин АлександрОриньо IIФернандес Даниэль II 86' (Голубович Петар ( 86') Гогуа СедрикМирзов Резиуан  25' 46' (Магомедов Бутта ( 46') Хосонов ХетагВера Лукас Габриэль 89' (Глушаков Денис ( 89') Заболотный АнтонРуденко Александр Александрович 74' (Бакаев Зелимхан ( 74')
Запасные: Кокарев НикитаБерковский ИльяСадыгов ИльяАбдуллахи КвариИсаенко ОлегСтепанов ДанилВолков Захар
03 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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Завершался субботний день РПЛ в Казани. Посреди недели «Рубин» разнёс одного новичка – «Акрон» в Кубке России получил 0:4, а теперь принимал другого. «Химки» до выезда усилились Зелимханом Бакаевым, арендовав полузащитника у «Зенита». Начал он матч в запасе, атакующую группу у Франка Артиги составили Мирзов, Вера, Руденко и Антон Заболотный.

Но на первых минутах говорить пришлось о хозяйской атаке, ведь в первой толковой атаке «Рубин» забил. Валентин Вада отметился разрезающей передачей, а Мирлинд Даку – чётко реализованным выходом один на один. Но на повторе был виден офсайд аланского форварда, помощники сразу подсказали Кукуяну и тот быстрый гол отменил.

«Химки», кстати, в следующей атаке ответили очень похожим забросом, в ходе которого офсайд Антона Заболотного зажгли сразу. Габаритный форвард вообще неплохо освоился. Защитников двигал, пространство создавал. В одном из эпизодов Заболотный мяч принял, раскачал Ашурматова в штрафной площади и плотно пробил. Но в створ с 12 метров попасть не сумел.

Затем игра сильно завязла, борьба шла на каждом участке поля, что негативно сказалось на количестве моментов. Только под занавес тайма «Рубин» вдруг воспрял, да воспрял так звонко, что дважды пробил в штангу. Сначала Вада с угла штрафной площади пробил в каркас ворот, а затем Даку примерно с той же позиции сместился к лицевой линии и пальнул с угла поострее. Мяч задел защитника и опять же попал в штангу.

Но гол до перерыва всё-таки случился. Вада на замахе убрал Ориньо, получив по ногам в чужой штрафной площади. На первой добавленной минуте пошёл пенальти исполнял Мирлинд Даку, раскидавший по разным углам голкипера и мяч – 1:0. До перерыва «Рубин» смотрелся лучше, но после отдыха ситуация изменилась. «Химки» довольно быстро счёт сравняли.

Свежий Бутта Магомедов закинул с левого края, Заболотный кивнул на Хосонова, а Хетаг метров с 18 зарядил под перекладину – 1:1. Игра поутихла, а в середине тайма случился обмен ударами. Даку обокрал Гогуа и выкатил на Юкича, тому осталось лишь не промахнуться с десяти метров – 2:1. Через две минуты Ориньо подал от угла поля, мяч заметался на границе вратарской и лучше всех разобрался Фаринья, пальнувший с пяти метров – 2:2.

Очень событийная игра получилась у «Рубина» и «Химок», в концовке даже победителя выявить не удалось. После кросса Веры в своей штрафной площади рукой сыграл Вуячич и через небольшую паузу был назначен пенальти. Лукас Вера с «точки» очень спокойно пробил в угол, оформив окончательный счёт – 2:3.

«Химки» победили в Казани.

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