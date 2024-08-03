«Химки» дважды отыгрывались в матче с «Рубином» и уже ведут

Поединок третьего тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Химками» получается весьма результативным и интригующим. Казанцы дважды вели в счете и быстро пропускали в ответ, а на 85-й минуте уже гости впереди. Защитник «Рубина» Игор Вуячич в своей штрафной локтем ударил хавбека Седрика Гогуа - это пенальти. Лукас Вера с 11 метров пробил в правый угол ворот, вратарь же дёрнулся в левую часть ворот.

2:3 на табло. При таком счете «Химки» набирают четыре очка и на один балл опережают противника. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.