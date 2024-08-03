Маркиньос: Я сразу принял предложение «Спартака»

Бразильский вингер «Спартака» Маркиньос рассказал о ходе переговоров с «красно-белыми».

3 августа пресс-служба «Спартака» объявила о покупке 24-летнего игрока из венгерского «Ференцвароша».

Маркиньос признался, что не раздумывал над предложением «Спартака», а сразу согласился на переход.

«Когда Томаш Амарал связался со мной по поводу предложения, то я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение», — заявил бразилец пресс-службе «красно-белых».

В текущем сезоне Маркиньос уже успел провести один матч за «Ференцварош», в котором отметился голом и ассистом. Дебют футболиста за «Спартак» может состояться 5 августа.