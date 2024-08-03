Маркиньос: «Стать игроком «Спартака» — это огромное событие для меня»

Новичок «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, слышал ли он раньше о российском клубе.

«Конечно, много слышал. «Спартак» — очень большой клуб, один из крупнейших в России. Стать его игроком — это огромное событие для меня. Уверен, все получится», — цитирует бразильского вингера официальный сайт «красно-белых».

Ранее стало известно, что 24-летний Маркиньос подписал трудовой договор со «Спартаком» на три сезона.

Дебют футболиста мы можем увидеть уже 5 августа. В этот день подопечные Деяна Станковича примут «Крылья Советов». Начало матча третьего тура РПЛ запланировано на 22:00 по мск.