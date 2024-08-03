«Рубин» с «Химками» быстро забили ещё по голу

В матче третьего тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Химками» забиты очередные голы. На 45-й минуте Мирлинд Даку реализовал пенальти, но гости в самом начале второго тайма отыгрались после удара Хетага Хосонова. На 65-й минуте казанцы снова добились успеха - Седрик Гогуа на своей половине поля на ровном месте подарил мяч Даку, далее Мирлинд убежал на правый угол штрафной площади, вытянул на себя последнего защитника с голкипером, а затем покатил мяч в центр штрафной площади на свободного Александра Юкича, который не имел права на промах.

Счет стал 2:1, но гости мгновенно отыгрались. Лукас Вера покатил мяч с углового на Бутту Магомедова, тот с левого фланга выполнил передачу к ближнему краю штрафной площади, Ориньо в свою очередь сделал сильный прострел в центр к линии вратарской, рикошет помог Эдгардо Фаринье подстроиться под мяч, и он отправил мяч в правый угол ворот.

2:2 на табло. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.