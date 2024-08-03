Маркиньос: «Инфраструктура «Спартака» впечатляет»

Новичок московского «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от своего приезда в российский клуб.

«Я очень рад, что приехал сюда. Был приятно удивлен тем, что увидел. Инфраструктура клуба впечатляет! Действительно, очень счастлив присоединиться к «Спартаку» и хочу скорее начать за него играть», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба «красно-белых».

Сегодня, 3 августа, «Спартак» объявил о трансфере 24-летнего Маркиньоса из венгерского «Ференцвароша». Бразилец подписал с новым клубом трехлетнее соглашение.

5 августа «Спартак» примет «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.