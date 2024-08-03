«Спартак» решил продать нападающего

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон в ближайшее время покинет клуб. Об этом рассказал автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

По данным источника, «красно-белые» больше не рассчитывают на 27-летнего нападающего из Ямайки. Сообщается, что Николсон уже не выйдет на поле в футболке «Спартака».

Напомним, Николсон выступает за российский гранд с января 2022 года. За это время он появился на поле в 43 матчах за «Спартак», забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

Добавим, что прошлый сезон Николсон провел в аренде во французском «Клермоне». Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.