​Питерский «Зенит» выдал лучший старт в истории российских чемпионатов

В российском футболе проходят матчи третьего тура, питерский «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Ростова». В предыдущих турах питерцы дважды выиграли со счётом 4:0.

Таким образом, чемпион России выдал лучший старт в клубной истории - но не только в клубной, а в истории чемпионата России в принципе. Ещё никому ранее не удавалось выиграть первые три матча с разницей мячей в плюс тринадцать голов.

Но уже в следующем туре российского чемпионата питерский клуб ждёт серьёзный соперник - московское «Динамо». Матч между ними состоится десятого августа, то есть в следующую субботу.