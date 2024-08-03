Агент подтвердил интерес «Спартака» к Ирале

В агентстве аргентинского полузащитника «Сан-Лоренсо» Элиана Иралы ответили на вопрос об интересе «Спартака» к своему клиенту.

Ранее в СМИ сообщалось, что скауты «красно-белых» посетят ближайшие матчи «Сан-Лоренсо».

«Да, интерес от «Спартака» есть. На данный момент это все, что мы можем сказать», — заявили в OLLER GROUP.

В текущем сезоне 20-летний Ирала появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Иралы с «Сан-Лоренцо» рассчитан до конца 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость опорного хавбека в три миллиона евро.