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«Химки» быстро отыгрались в матче с «Рубином»

03 Августа 2024 • 21:16 Комментировать
Рубин
2:3
Химки
окончен

В заключительном субботнем матче Премьер-лиги играют «Рубин» с «Химками». Казанцы выиграли первый тайм благодаря реализованному под свисток арбитра на перерыв пенальти в исполнении Мирлинда Даку. В первых же атаках после паузы гости восстановили паритет в счете.

Антон Заболотный выполнил передачу на ход Бутте Магомедову по левой половине поля, а затем получил ответную передачу в центр к линии штрафной площади, далее Антон сбросил мяч в радиус штрафной на Хосонова, а Хетаг в касание отлично пробил в правый угол ворот, Ставер в прыжке коснулся мяча, но не смог спасти свою команду.

1:1 на табло. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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