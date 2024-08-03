Аршавин: «Глушенков играет как во дворе и не боится ошибиться»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова в минувшем матче с «Ростовом».

Игра третьего тура Российской премьер-лиги завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 5:0. Глушенков отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.

«Глушенков не боится играть. Он не задумывается, когда принимает мяч, или куда бежать. Он играет как во дворе и не боится ошибиться. У него все проходит», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт считает, что на поле нет такого, чего не смог бы сделать Глушенков.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь голов и записал в свой актив один результативный пас.