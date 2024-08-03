«Рубин» повёл в матче с «Химками», забив пенальти на 45-й минуте

В последнем матче дня в Премьер-лиги «Рубин» принимает «Химки». Первый тайм проходил без забитых мячей, хотя в стартовой атаке Мирлинд Даку реализовал выход один на один с голкипером, но там был офсайд. Под конец 45-минутки Валентин Вада ворвался в штрафную площадь с правого фланга, где его сбил защитник, и арбитр Павел Кукуян дал свисток, указав на «точку». Даку с 11 метров пробил в левую часть ворот, а голкипер не угадал.

1:0 на табло, «Рубин» набирает шесть очков в онлайн-таблице и выходит на третье место. Соперник - 13-й с одним баллом в активе. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.