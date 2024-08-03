«Соболев нужен «Зениту», чтобы окончательно добить «Спартак» — Червиченко

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак». Чтобы в «Спартаке» никого впереди не было. По крайне мере, фактурного игрока», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, с текущей игрой «Зенита» Соболеву никто не гарантирует место даже на скамейке, ведь она тоже не безгранична.

Напомним, 27-летний Соболев продолжает тренироваться в «Спартаке» по индивидуальной программе. Об отстранении игрока от основной команды ранее сообщил спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал.