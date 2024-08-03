Семак оценил игру Латышонка в «Зените»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием об игре вратаря команды Евгения Латышонка.

«Латышонок играет уверенно, делает свою работу хорошо. Это новый для него вызов. Не одно и то же играть за «Балтику» и «Зенит». Хотя в последних матчах он здорово вовлечен в игру. И радует нас ею», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Латышонок перебрался в «Зенит» из «Балтики» в летнее межсезонье. В новом клубе голкипер сыграл уже в четырех матчах во всех турнирах, пропустил два гола и три раза смог сохранить ворота «сухими».

Контракт Латышонка с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.