Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона для своей команды и дебют новичков РПЛ «Акрона» и махачкалинского «Динамо».

- Как оцениваете старт сезона для «Торпедо»?

- Неплохо, до сегодняшней игры с «Чайкой». Дома мы должны были побеждать. Если в прошлом матче с «Енисеем» счет был плюс-минус закономерный, когда мы забили на последней минуте и была непростая выездная игра, то сегодня первый матч, когда и по результату, и по игре мы потеряли очки.

- Как оцените старт дебютантов РПЛ «Акрона» и махачкалинского «Динамо»?

- Какие-то матчи смотрел. Им непросто, что показывают результаты игр. Первые матчи они проводят на эмоциях. По содержанию пока все неплохо, а дальше будем смотреть. Думаю, клубам РПЛ с ними тоже легко не будет.

- Не рассматриваете эти команды как главных претендентов на вылет?

- Пока нет. Чемпионат такой, что делать это сейчас бессмысленно.

- Кого вы считаете лучшим вратарем РПЛ на данный момент?

- Пока Лунёва. Он провел хороший матч с «Локомотивом». Сегодня с «Акроном» он на ноль сыграл.

Елена Григорьевская