Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от начала сезона.

- Как оцените старт сезона для «Торпедо»?

- Могли бы и лучше стартовать. Сложно сказать, что не получается. Много чего. Поэтому мы сейчас активно работаем над всеми компонентами игры.

- Сколько команд ФНЛ будет претендовать на прямой выход в РПЛ?

- Все думали, что «Урал», «Сочи, «Балтика» начнут чемпионат с трех-четырех побед, но мы видим, что в итоге получается. Сезон может оказаться непредсказуемым.

- В команде обновилась атакующая линия. Она стала сильнее по сравнению с прошлогодней?

- Сложно судить, ведь я только недавно вернулся в команду. Мы работаем с теми ребятами, кто есть.

- Перед «Торпедо» стоит конкретная задача выхода в РПЛ?

- Внутри себя мы являемся максималистами и сами ставим перед собой такую цель. Не обязательно, чтобы ее кто-то озвучивал.

- На старте чемпионата РПЛ были какие-то сюрпризы для вас?

- Особо нет.

Реклама

- Даже поражение «Спартака» от «Оренбурга» не удивило?

- Одну взятую игру может выиграть кто угодно. И потом, я не считаю, что «Оренбург» - это плохая команда.

- «Зенит» всех громит на старте. Говорит ли это о том, что у него нет соперников в нынешнем сезоне?

- Питерцы каждый сезон являются лидерами. Поэтому их выступление не удивительно.

- Но в прошлом чемпионате они были не так убедительны.

- Да, у них были сбои, потому что ушли некоторые футболисты и им на смену пришли новые ребята. Но и конкуренты прибавили. В любом случае, в концовке чемпионата питерцы взяли свое.

- Как оцените старт дебютантов лиги? Наверняка пристально следите за «Акроном» и махачкалинским «Динамо», чтобы хотя бы сравнить уровень бывших команд ФНЛ на фоне клубов РПЛ?

- «Динамо» меня не удивляет. Команда не стала обновляться и усиливается точечно, по мере своих возможностей. И я считаю такой подход правильным. «Акрон» пошел немного по другому пути. По первым двум турам было видно, что команда не тушуется, пытается добиться результата. Хотя сделать это будет очень непросто.

- Эти два клуба будут основными претендентами на борьбу за выживание?

- Если не будут усиливаться. Все равно разница между командами РПЛ и ФНЛ значительная. Прежде всего, в мастерстве и реализации моментов.

Елена Григорьевская