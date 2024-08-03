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Карпин: «0:5 с точки зрения нашей самооценки абсолютно ни о чем не говорит»

03 Августа 2024 • 20:19 Комментировать (2)
Зенит
5:0
Ростов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Четыре пропущенных мяча в первом тайме за 16 минут. Что на этом отрезке в матче произошло?

- Да ничего такого сверхъестественного. Использовали ошибки, «Зенит», естественно, наказывает. Две потери, одна в центре поля, вторая - у своей штрафной, необоснованная причем. Вот и все.

- Первые 20 минут не говорили о подобном развитии событий.

- Я про это и говорю. Вообще первый тайм если брать и не смотреть на голы, а только на игру, то претензий предъявить каких-то глобальных команде я не могу. В перерыве об этом сказал. Другое дело - то, о чем говорили. То, что «Зенит» не прощает недоработки не в плане бега, а ошибки, которые нельзя совершать, которые, к сожалению, произошли все равно.

- Что вообще тренер может сказать в такой ситуации в перерыве, когда 0:4 и судьба матча уже решена? Как выходить на второй тайм? Можно долго говорить, что это профессиональные футболисты и нужно продолжать работать. Тем не менее.

- Нет, выходить с той же мыслью, что была и до игры - забыли про счет и играем. Для начала нужно выиграть второй тайм хотя бы.

- Если забывать про счет, второй тайм как вам в исполнении вашей команды?

- Продолжение первого тайма. С большим владением по времени мячом, но без каких-то там реальных угроз.

- Хет-трик Максима Глушенкова. Для вас такой яркий старт этого футболиста в нынешнем сезоне - открытие? Что поменялось в его игре, что позволяет такую результативность показывать?

- Я думаю, что ничего. Он и в том году так же хорошо играл. Но в этом году просто другие партнеры. Заслуга и его, естественно, но и в том, что он шесть голов или сколько там забил - в этом и заслуга партнеров естественно, которые вовремя отдают, когда не надо делать все самому, которые тебе помогают во всем.

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- Для вас это поражение насколько болезненное? Потому что был хороший старт, два матча и четыре набранных очка. Или проехали и работаем дальше?

- Не болезненно с точки зрения, что 0:5. Звучит, наверное, звучит болезненно. Но с точки зрения нашей самооценки абсолютно ни о чем не говорит. Если бы игра сама была другая, какая у нас, например, была с «Локомотивом» на Кубок даже, понятно, что там другой состав играл, там мы 0:1 проиграли, но болезненным было поражение как раз из-за игры. Здесь ничего не случилось такого, что нам прибьет.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Юбор
03 Августа 2024 в 21:02
Этот счёт много говорит нам относительно оценки Карпина.
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andi
03 Августа 2024 в 21:15
Ну этож не свиноферма.
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