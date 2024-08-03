«Зенит» продлил серию матчей без пропущенных голов

3 августа санкт-петербургский «Зенит» отправил пять мячей в сетку ворот «Ростова», ни разу при этом не пропустив.

После уверенной победы в третьем туре чемпионата России «Зенит» продлил свою «сухую» серию до четырех матчей во всех турнирах. Ранее подопечные Сергея Семака разгромили «Факел» (3:0), «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (4:0).

Следующим соперником санкт-петербургского клуба станет московское «Динамо». Игра четвертого тура Российской премьер-лиги пройдет 10 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.