Семак: «Никто не ожидал такого количества результативных действий от Глушенкова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Не могу у вас не спросить, это уже обычный вопрос в начале сезона. Максим Глушенков забил три мяча сегодня. Такой яркий вход в сезон стал для вас сюрпризом? Или в какой-то момент такое количество мячей может закончиться?

- Его качества все прекрасно знают. Конечно, рано или поздно закончится. На таком уровне невозможно, наверное, столько забивать. Но дело не только в его забитых мячах, но и в действиях команды. Он хорошо действует прежде всего в интересах команды. А то, что забивает он или другой игрок, это не является главным аспектом нашей игры. Главное - побеждать и стараться играть надежно в обороне, забивать. Когда-то это получается больше, когда-то меньше. Конечно, никто не ожидал такого количества результативных действий, но его игровые качества все прекрасно знают. Он хорошо влился и хорошо смотрится в нашей команде.

- В перерыве поменяли Клаудиньо на Горшкова. Достаточно редкая история - замена в перерыве. С чем она связана?

- Нам нужно было добавить с одной стороны баланса. Я думаю, что Клаудиньо сейчас не в оптимальной форме, поэтому мы будем потихоньку его возвращать в строй. Но даже в таком состоянии он для нас является важным игроком.

- Отчасти вы про это сказали уже. 13 забитых мячей в трех матчах чемпионата. Когда все так хорошо идет вроде бы у команды внешне, главный тренер более насторожен, чем обычно?

- Я думаю, да. Относишься немного с таким особым вниманием и к тренировочному процессу, и к следующим матчам. Конечно, крупные победы расхолаживают, нужно держать определенный тонус и настрой, чтобы хорошо работать и играть.