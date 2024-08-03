«Зенит» в четвёртый раз подряд разгромил соперника

В субботу, 3 августа, «Зенит» принимал у себя дома «Ростов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Игра завершилась крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 5:0. Стоит сказать, что данный результат позволил «Зениту» продлить свою серию разгромных побед до четырех матчей. Напомним, ранее в чемпионате России «Зенит» уверенно одолел «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (4:0). Кроме того, в рамках Кубка России подопечные Сергея Семака разгромили «Факел» (3:0).

После трех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков. Столько же очков у идущего вторым «Динамо».