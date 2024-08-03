Семак: «Использовали пространство, которое у нас было сегодня»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Победа крупная, яркая. Всегда интересно в этот момент услышать главного тренера. Вы довольны содержанием того, что продемонстрировала ваша команда на поле сегодня?

- Да, хорошая игра и в обороне, и в атаке играли неплохо. Всегда есть над чем работать. Что касается надежности игры в обороне, было несколько фланговых передач. В остальном что касается позиционной обороны, играли хорошо сегодня. В атаке использовали моменты. Еще были моменты для быстрых атак, «Ростову» нужно было отыгрываться. Играли высоко, активно. Мы в свою очередь использовали пространство, которое у нас было сегодня. Отсюда такое количество моментов и забитых мячей.

- Четыре мяча «Зенит» забил за 15-16 минут первого тайма. Это просто стечение обстоятельств? Что в этот момент на поле произошло, поменялось что-то? Почему так много голов в таком коротком отрезке?

- Мячи играют определенную роль по ходу матча. Команда, которая забивает, - уже появляется определенное чувство уверенности. Второй мяч - конечно, добавляет уверенности одной команде. Для второй становится всё сложно, нужно идти вперед большими силами, отыгрываться. Команды иногда теряют баланс в таких ситуациях. Каждая игра не похожа на другую. Где-то у нас получаются позиционные, где-то пространство используем. Работаем над всеми компонентами игры. В какой-то определенный момент что-то может пригодиться. Когда-то играем лучше, когда-то хуже. В целом, я думаю, заслуженная победа. Ребята - молодцы. Будем готовиться к следующему матчу.