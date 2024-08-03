Артига: «Будем играть против команды, которая одна из лучших в плане переходов и борьбы»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Сжатый футбольный календарь, много матчей. Отличалась ли подготовка к матчу третьего тура РПЛ от Кубка? Если да, то в чем эти различия?

- Конечно, абсолютно разная подготовка, два разных состава, две разные игры. На каждую нужна своя тактика и прочее. Стараемся менять составы и смотрим, как дальше будут развиваться события. Надеемся выиграть.

- Вы продолжаете строить свою команду. Трансферная кампания продолжается. Новички: Бакаев в старте, Фернандес в резерве, плюс Гогуа появился. В каком они состоянии? Сколько смогут сегодня сыграть?

- Конечно же, стараемся остаться в Премьер-лиге. Как видите, руководство нам помогает, приобретаем новых игроков и надеемся, что приобретем еще. Фернандес уже в стартовом составе, Фаринья готовится на замену, поэтому надеемся, что всё получится.

- На сегодня «Химки» больше одного мяча не забивают. Какие сегодня шансы сыграть более результативно?

- Подготовка к матчу была довольно тяжелой и основательной, потому что мы знаем, что сейчас будем играть против команды, которая одна из лучших в плане переходов и борьбы, поэтому анализ прошлых игр показал, что надо исправить некоторые ошибки. Мы этим занялись. Надеемся, что все будет хорошо.

- Как все-таки сегодня начнут «Химки»? Будете от соперника отталкиваться или же все-таки навяжете свою игру?

- Нет, мы в первую очередь стараемся демонстрировать свой футбол и навязывать его. Мы не отталкиваемся от соперника, а двигаемся только по своей четко выстроенной линии. Для этого мы приобретаем игроков, чтобы они нам помогли соответствовать нашему стандарту.