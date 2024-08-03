Глушенков заработал почти 7 млн рублей за матч с «Ростовом»

Сегодня, 3 августа, «Зенит» одержал крупную победу над «Ростовом» в игре пятого тура чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:0. Три из пяти голов забил нападающий Максим Глушенков, который также оформил ассист и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что 24-летний футболист зарабатывает в «Зените» 1 млн рублей за каждый голевой балл.

Телеграм-канал «Первый спорт» подсчитал, что за матч с «Ростовом» Глушенков заработал 6,8 млн рублей, сделав четыре результативных действия (4 млн). Остальные 2,8 млн – примерная зарплата игрока в августе за один матч.