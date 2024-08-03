Глушенков назвал матч с «Ростовом» лучшим в карьере

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Ростов» Максим Глушенков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Есть отдельное место для всех этих наград? Надо ли его расчищать?

- Нет, половина наград у меня в Смоленске, у родителей. Те, которые в «Зените» получил, стоят здесь, дома.

- Примерно помнишь, сколько уже наград лучшему игроку?

- По-поему, до «Зенита» было 13, если не ошибаюсь.

- Можно ли этот матч, в котором ты забил три гола и сделал одну голевую передачу, назвать лучшим в карьере?

- Во-первых, сегодня игра изи катка была, а так да, назовем это лучшей игрой.

- Почему залетает? Ты сейчас уже забил почти столько же, сколько за весь прошлый сезон. Что изменилось в игре или конкретно в обстоятельствах, что так много начал забивать?

- Во-первых, команда и партнеры, мы друг друга очень хорошо чувствуем, у нас очень хорошее взаимопонимание появилось, причем быстро, со всей группой атаки. Наверное, из-за этого. В том году голевые были. В этом году на бомбардира решил пойти.

- Как-то тебе удалось отдать 5 голевых за три матча. Считаешь ли ты, что тебе в этом сезоне воздается за это и голевые передачи прошлого года превратились в голы в нынешнем?

- Думаю, да.

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- 16 надо забить?

- Надо больше забить.

- Ты ставишь себе какую-то планку и задачу по системе «гол плюс пас» или по голам? Тем более мы знаем, что за это всегда премиальные. Есть бонусы?

- Есть, конечно. Какие - не скажу. Главное - это помощь команде, а как она будет - голы или передачи - без разницы.

- Ты говоришь, что изи катка. Все далось очень просто? Почему? То ли это схема «Ростова» очень смелая с высокой линией обороны?

- Мы сильны.