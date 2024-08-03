Рахимов: «Сложно сказать, будет ли с «Химками» голевая феерия»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Сегодня совершенно другой состав «Рубина» после прошлого матча Кубка. Какие изменения есть, есть ли сюрпризы?

- Сюрпризов нет, предсказуемо всё. Поэтому была проведена определенная ротация. Вышли, естественно, те, кто в Кубке провели меньше времени.

- У «Рубина» два матча из трех завершились четырьмя забитыми мячами. Сможет ли ваша команда сегодня сыграть так же результативно?

- Все игры разные, поэтому говорить об этом не стоит, потому что все зависит от того, как начнет протекать игра и как будет складываться ситуация, будут ли голевые моменты, кто их будет первым реализовывать. Поэтому здесь сложно сказать, будет ли такая же голевая феерия. Посмотрим, игра покажет.

- Рахмоналиев вернулся из сборной. В каком он сейчас состоянии? Когда сможет помочь команде?

- Он только два дня назад вернулся. Расстроенный, естественно, они рассчитывали на то, что пройдут дальше, но, к сожалению, они еще на групповом этапе выбыли.