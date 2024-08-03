Они растоптали команду Карпина: четыре лучших игрока матча «Зенит» – «Ростов»

Оценки за матч РПЛ

Последние четыре матча «Зенит» выиграл со счётом 16:0. Эксперты ждали первое серьёзное испытание как раз против команды Валерия Карпина, но получилось всё иначе. Кто же внёс наибольший вклад в эту победу?

Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча РПЛ.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 10:15, удары в створ – 10:8, угловые – 4:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «ЗЕНИТ» – «РОСТОВ»

ЕВГЕНИЙ ЛАТЫШОНОК – 8,0. Есть Педро, забивший победный гол, но в остальном бразилец был не так заметен, да и момент ему Глушенков создал невероятный. А мы начнём с того, кто не позволил «Ростову» задуматься об интриге – два сейва сделал Латышонок до того, как «Зенит «начал громить. Выстрел Роналдо под перекладину выглядел очень опасным.

На ноль отыграл Евгений Латышонок, сделал шесть сейвов. Даже в таком разгроме голкипер «Зенита» отметился.

ВЕНДЕЛ – 8,5. Великий Вендел сегодня больше работал на оборону и опорную зону, но и там был чрезвычайно заметен. Трижды зародил опасную атаку, четыре раз вышел из обороны длинной и точной диагональю.

Ну и по традиции две голевые передачи в активе Вендела. Правда, сегодня основную атакующую работу взяли на себя партнёры.

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МАТЕО КАССЬЕРРА – 9,0. Есть у этого вечера главный герой, но в любом другом случае Кассьерра был бы признан игроком матча. Матео играл ультраполезно – всё только вперёд, только в обострение. Скидки и передачи всегда вскрывали оборону.

Дважды шикарно ассистировал Глушенкову, забил сам. И это Матео всего 16 раз коснулся мяча.

МАКСИМ ГЛУШЕНКОВ – 10,0. Именно так, 10 из 10. В этот вечер у Максима получалось всё, даже расписывать не будем, просто посмотрите обзор матча и насладитесь игрой Глушенкова. Хет-трик, голевая передача, выиграл почти всю борьбу, почти всегда удачно шёл в дриблинг, тут даже метрики не нужны.

Есть ощущение, что трансфер Максима Глушенкова уже себя окупил.