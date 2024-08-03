Глушенков — лучший игрок матча «Зенит» - «Ростов»

В субботу, 3 августа, «Зенит» разгромил на своём поле «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых». Лучшим игроком был признан нападающий «Зенита» Максим Глушенков, который забил три мяча и стал автором одной результативной передачи.

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и сделал один ассист.

После трех туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке девять зачетных баллов.

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