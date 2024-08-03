Четвёртый подряд разгром от «Зенита»: хет-триком Глушенкова чемпион уничтожил «Ростова» Карпина

«Зенит» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 3 августа на стадионе «Газпром Арена».

На старте сезона «Зенит» набрал такой ход, что главный вопрос не победит ли команда Сергея Семака, а с каким счётом это сделает. Забрали Суперкубок России у «Краснодара», а затем поочерёдно разгромили «Крылья», «Рубин» и «Факел». Теперь «Зенит» ждал в гости «Ростов», изрядно поколесивший по России. За неделю до Санкт-Петербурга футболисты Карпина сыграли в Самаре и Москве.

В Санкт-Петербург же прибыла лёгкая добыча. У «Зенита» выработалась привычка забивать четыре гола – в этот раз питерцы справились за тайм. Хотя начал с острого удара как раз Роналдо – Латышонок парировал мяч в верхнем углу. А дальше началось. Матео Кассьерра чистый выход один на один получил, крутил под перекладину, но Ятимов вытащил в кошачьем прыжке.

Быстрый гол же случился на самой границе «быстрого». Глушенков вывел Педро на рандеву с Ятимовым и бразилец свой шанс реализовал, пробив примерно из той же позиции, что и Кассьерра. Мяч от штанги оказался в сетке – 1:0. Арбитры ещё взяли паузу на предмет офсайда, но в итоге мяч засчитали.

Через пять минут уже сам Глушенков праздновал гол. Вертикальный заброс нашёл Кассьерру, Матео грудью сбросил мяч чуть назад. Там уже караулил Максим, который вколотил по дуге под перекладину, красота – 2:0. Затем ещё и ошибки пошли. Сако неудачно вынес, Азнауров непонятно скинул, а Клаудиньо одним тычком соорудил перехват. Вендел сразу же прострелил, а Кассьерра замкнул – 3:0.

Четвёртый гол стал следствием отличной комбинации, ошибок уже не потребовалось. Клаудиньо ускорил Кассьерру, тот отдал передачу правее. Глушенков избежал офсайда, на рывке выбежал на голкипера, обыграл Ятимова и закатил в пустые ворота – 4:0. Пять ударов по воротам, пять в створ, четыре гола.

Разгромный счёт, конечно, изменил поведение футболистов. Атаки стали менее опасными и интересными, темп матча упал. Интересно, что заменами играл только Семак: к часу игры он выпустил Горшкова, Изидора и Мостового.

Валерий Карпин только в последней трети матча козырнул тройной перестановкой, но за мгновение до этого стало совсем грустно. Максим Глушенков на углу штрафной площади убрал Ваханию, сместился к центру и сильно пробил, прошив голкипера – 5:0. Обязан был залетать и шестой гол, но Андрей Мостовой, после скидки расстреливавший ворота с восьми метров, попал в штангу. А затем Густаво Мантуан с острого угла шарахнул в ту же часть каркаса ворот. Больше голов не случилось.

Феерия, красота, унижение. «Зенит» просто не замечает соперников – четвёртый разгром подряд. Отметим, что «Ростову» Карпина досталось серьезнее всех.