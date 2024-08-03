Генич одним словом отреагировал на хет-трик Глушенкова

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о трёх забитых мячах нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в игре с «Ростовом».

— Демон, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Стоит сказать, что помимо оформленного хет-трика, 24-летний Глушенков записал в свой актив одну результативную передачу.

В эти минуты продолжается встреча третьего тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Ростовом». На данный момент подопечные Сергея Семака впереди со счетом 5:0.

Следить за ходом всех событий матча вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.