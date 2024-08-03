Глушенков впервые в карьере оформил хет-трик

В субботу, 3 августа, «Зенит» встречается у себя дома с «Ростовом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

В настоящий момент продолжается второй тайм. Счет в матче 5:0 в пользу команды Сергея Семака. Автором трех забитых мячей стал 24-летний Максим Глушенков, который оформил первый хет-трик в своей карьере на взрослом уровне. Стоит сказать, что Глушенков записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, нападающий перебрался в «Зенит» из «Локомотива» текущим летом. В составе «сине-бело-голубых» он провел пять матчей, в которых забил восемь голов и оформил один ассист.

Текстовая трансляция матча «Зенит» - «Ростов» доступна здесь.